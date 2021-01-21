В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Выздоровели 156 заболевших в Тюменской области, 233 — в ХМАО, 235 — в ЯНАО.
Также стало известно, что в Тверской области за последние 24 часа зарегистрировали 220 случаев коронавируса, передаёт tverigrad.ru. Выписаны 316 пациентов.
С начала пандемии в регионе заболели 27 022 человека, выздоровели 22 548.
Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.