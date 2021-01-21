В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Крыму зарегистрировали 244 случая COVID-19.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

«Из общего количества заболевших 169 выявлено при обращении за медицинской помощью, 75 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сказал Аксёнов.

Всего диагноз подтверждён у 30 449 человек. За весь период выздоровели 24 483 пациента.

Также стало известно, что в Карелии выявили 285 случаев коронавируса за последние 24 часа. Выздоровели 312 пациентов, передаёт karelinform.ru со ссылкой на данные оперштаба.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.