В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Челябинской области зафиксировали 294 случая COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Ростислав Нетисов

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии заболел 42 361 человек, в настоящее время лечение проходят 12 502.

Выписаны 28 268 пациентов, в том числе 361 — за последние 24 часа.

Также стало известно, что за сутки в Удмуртии зарегистрировали 189 случаев коронавируса. Выздоровели 187 человек. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

С февраля 2020 года в регионе исследовали 794 305 проб на COVID-19.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.

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