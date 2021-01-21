В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Челябинской области зафиксировали 294 случая COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии заболел 42 361 человек, в настоящее время лечение проходят 12 502.

Выписаны 28 268 пациентов, в том числе 361 — за последние 24 часа.

Также стало известно, что за сутки в Удмуртии зарегистрировали 189 случаев коронавируса. Выздоровели 187 человек. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

С февраля 2020 года в регионе исследовали 794 305 проб на COVID-19.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.