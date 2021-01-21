В Казани проведут проверку по факту отравления семьи угарным газом

Короткая ссылка
Прокуратура Казани проведёт проверку по факту отравления угарным газом семьи с тремя маленькими детьми.
В Казани проведут проверку по факту отравления семьи угарным газом
  • РИА Новости

Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, передаёт inkazan.ru.

В среду, 20 января, стало известно, что отравились женщина 1993 года рождения и трое её детей 2014, 2016 и 2020 годов рождения.

Прокуратура намерена выяснить обстоятельства произошедшего и проверить соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного содержания газового оборудования.

В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту отравления четырёх человек, в том числе двух детей, угарным газом в квартире в Саратове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить