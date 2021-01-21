В Казани проведут проверку по факту отравления семьи угарным газом
- РИА Новости
Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, передаёт inkazan.ru.
В среду, 20 января, стало известно, что отравились женщина 1993 года рождения и трое её детей 2014, 2016 и 2020 годов рождения.
Прокуратура намерена выяснить обстоятельства произошедшего и проверить соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного содержания газового оборудования.
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту отравления четырёх человек, в том числе двух детей, угарным газом в квартире в Саратове.