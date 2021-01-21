В Казани проведут проверку по факту отравления семьи угарным газом

Прокуратура Казани проведёт проверку по факту отравления угарным газом семьи с тремя маленькими детьми.

Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, передаёт inkazan.ru.

В среду, 20 января, стало известно, что отравились женщина 1993 года рождения и трое её детей 2014, 2016 и 2020 годов рождения.

Прокуратура намерена выяснить обстоятельства произошедшего и проверить соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного содержания газового оборудования.

В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту отравления четырёх человек, в том числе двух детей, угарным газом в квартире в Саратове.