СК проводит проверку после отравления людей угарным газом в Саратове

Следователи проводят проверку по факту отравления четверых человек, в том числе двух детей, угарным газом в квартире в Саратове.

По версии следователей, в квартире во время купания детей на кухне работала газовая колонка. Позднее женщины почувствовали ухудшение самочувствия и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших «с подозрением на отравление продуктами горения».

«Следственным отделом... по данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

Ранее в городе Сальске Ростовской области в частном доме обнаружили тела четырёх человек, предварительной причиной смерти которых стало отравление угарным газом.