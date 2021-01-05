СК проводит проверку после отравления людей угарным газом в Саратове

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Следователи проводят проверку по факту отравления четверых человек, в том числе двух детей, угарным газом в квартире в Саратове.
СК проводит проверку после отравления людей угарным газом в Саратове
  • РИА Новости

По версии следователей, в квартире во время купания детей на кухне работала газовая колонка. Позднее женщины почувствовали ухудшение самочувствия и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших «с подозрением на отравление продуктами горения».

«Следственным отделом... по данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

Ранее в городе Сальске Ростовской области в частном доме обнаружили тела четырёх человек, предварительной причиной смерти которых стало отравление угарным газом.

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