СК проводит проверку после отравления людей угарным газом в Саратове
- РИА Новости
По версии следователей, в квартире во время купания детей на кухне работала газовая колонка. Позднее женщины почувствовали ухудшение самочувствия и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших «с подозрением на отравление продуктами горения».
«Следственным отделом... по данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.
Ранее в городе Сальске Ростовской области в частном доме обнаружили тела четырёх человек, предварительной причиной смерти которых стало отравление угарным газом.