В Ростовской области обнаружили тела четырёх человек

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В городе Сальске Ростовской области в частном доме обнаружили тела четырёх человек.
В Ростовской области обнаружили тела четырёх человек
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по региону.

«Сегодня в частном доме в Сальске обнаружены тела трёх взрослых и ребёнка», — заявили в СК. 

По факту произошедшего проводится проверка.

Как заявил источник агентства, предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом.

В сентябре сообщалось, что СУ СК России по Башкирии возбудило уголовное дело по факту отравления двух жителей угарным газом.

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