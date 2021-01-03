В Ростовской области обнаружили тела четырёх человек
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по региону.
«Сегодня в частном доме в Сальске обнаружены тела трёх взрослых и ребёнка», — заявили в СК.
По факту произошедшего проводится проверка.
Как заявил источник агентства, предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом.
В сентябре сообщалось, что СУ СК России по Башкирии возбудило уголовное дело по факту отравления двух жителей угарным газом.