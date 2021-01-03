В Ростовской области обнаружили тела четырёх человек

В городе Сальске Ростовской области в частном доме обнаружили тела четырёх человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по региону.

«Сегодня в частном доме в Сальске обнаружены тела трёх взрослых и ребёнка», — заявили в СК.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как заявил источник агентства, предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом.

В сентябре сообщалось, что СУ СК России по Башкирии возбудило уголовное дело по факту отравления двух жителей угарным газом.