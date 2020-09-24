В Башкирии возбудили дело об отравлении двух жителей угарным газом

Следственное управление СК России по Башкирии возбудило уголовное дело об отравлении двух жителей угарным газом.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные ведомства.

21 сентября в одном из частных домов Нефтекамска были обнаружены трупы 63-летнего мужчины и 59-летней женщины с признаками отравления. По предварительной версии, причиной могла стать негерметичность дымохода.

Как заявляет СК, при расследовании будут изучены действия ответственных за проверку и техобслуживание газового оборудования.

Возбуждено уголовное дело.