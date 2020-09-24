В Башкирии возбудили дело об отравлении двух жителей угарным газом

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Следственное управление СК России по Башкирии возбудило уголовное дело об отравлении двух жителей угарным газом.
В Башкирии возбудили дело об отравлении двух жителей угарным газом
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные ведомства.

21 сентября в одном из частных домов Нефтекамска были обнаружены трупы 63-летнего мужчины и 59-летней женщины с признаками отравления. По предварительной версии, причиной могла стать негерметичность дымохода.

Как заявляет СК, при расследовании будут изучены действия ответственных за проверку и техобслуживание газового оборудования.

Возбуждено уголовное дело.

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