В Башкирии возбудили дело об отравлении двух жителей угарным газом
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- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные ведомства.
21 сентября в одном из частных домов Нефтекамска были обнаружены трупы 63-летнего мужчины и 59-летней женщины с признаками отравления. По предварительной версии, причиной могла стать негерметичность дымохода.
Как заявляет СК, при расследовании будут изучены действия ответственных за проверку и техобслуживание газового оборудования.
Возбуждено уголовное дело.