В ТЦ «Мега Химки» откроется пункт вакцинации от коронавируса

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С 21 января в торговом центре «Мега Химки» открывается первый пункт мобильной вакцинации в регионе.
В ТЦ «Мега Химки» откроется пункт вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наша задача сейчас — сделать вакцинацию против COVID-19 максимально доступной для жителей Московской области. Пункты вакцинации в торговых центрах — это хорошее подспорье в вопросе массовой прививочной кампании», — сказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Всего вакцинацию от коронавируса в регионе прошли свыше 31 тыс. жителей. Работают более 90 прививочных пунктов. К весне их количество планируют увеличить до 220.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

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