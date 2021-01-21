В ТЦ «Мега Химки» откроется пункт вакцинации от коронавируса

С 21 января в торговом центре «Мега Химки» открывается первый пункт мобильной вакцинации в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наша задача сейчас — сделать вакцинацию против COVID-19 максимально доступной для жителей Московской области. Пункты вакцинации в торговых центрах — это хорошее подспорье в вопросе массовой прививочной кампании», — сказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Всего вакцинацию от коронавируса в регионе прошли свыше 31 тыс. жителей. Работают более 90 прививочных пунктов. К весне их количество планируют увеличить до 220.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.