В ТЦ «Мега Химки» откроется пункт вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Наша задача сейчас — сделать вакцинацию против COVID-19 максимально доступной для жителей Московской области. Пункты вакцинации в торговых центрах — это хорошее подспорье в вопросе массовой прививочной кампании», — сказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова.
Всего вакцинацию от коронавируса в регионе прошли свыше 31 тыс. жителей. Работают более 90 прививочных пунктов. К весне их количество планируют увеличить до 220.
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.