В России провели более 98 млн тестов на коронавирус

В России за сутки провели 410 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 410 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 января остаётся 634 201 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что всего в России проведено более 98 млн тестов на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России.