Иммунолог оценил необходимость масок в будущем

Врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала «Пятница» Алексей Бессмертный оценил необходимость масок в будущем.

«Сейчас маски носить нужно, это новая реальность. В дальнейшем, когда пандемия закончится, маски, конечно, в повседневной жизни будут уже не нужны. Это требуется только тогда, когда есть реальная угроза здоровью», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, маски продолжат носить медработники, а также те, кто живёт в экологически неблагополучных районах.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.