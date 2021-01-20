Иммунолог оценил необходимость масок в будущем

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Врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала «Пятница» Алексей Бессмертный оценил необходимость масок в будущем.
Иммунолог оценил необходимость масок в будущем
  • РИА Новости

«Сейчас маски носить нужно, это новая реальность. В дальнейшем, когда пандемия закончится, маски, конечно, в повседневной жизни будут уже не нужны. Это требуется только тогда, когда есть реальная угроза здоровью», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, маски продолжат носить медработники, а также те, кто живёт в экологически неблагополучных районах.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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