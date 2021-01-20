Эксперт рассказал о свойствах кофе

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Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал о свойствах кофе.
Эксперт рассказал о свойствах кофе
  • © Lino Mirgeler/dpa
  • globallookpress.com

«Общепризнанная норма кофе — две-три чашки в день, хотя это всё сугубо индивидуально. Главное — кофе не должен угнетать, приводить в состояние, когда возникают сонливость, головокружение и другие негативные явления», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, кофе — мощный антиоксидант, который останавливает процессы старения в плане взаимодействия со свободными радикалами.

Арканников также напомнил, что некоторые свойства кофе используются в косметологии.

«Кофеин стимулирует лимфатическую систему, поэтому если человек выпивает достаточное количество чашек кофе в день, то не будет отекать лицо и всё тело», — пояснил он.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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