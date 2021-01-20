Эксперт рассказал о свойствах кофе
- © Lino Mirgeler/dpa
- globallookpress.com
«Общепризнанная норма кофе — две-три чашки в день, хотя это всё сугубо индивидуально. Главное — кофе не должен угнетать, приводить в состояние, когда возникают сонливость, головокружение и другие негативные явления», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
Как отметил эксперт, кофе — мощный антиоксидант, который останавливает процессы старения в плане взаимодействия со свободными радикалами.
Арканников также напомнил, что некоторые свойства кофе используются в косметологии.
«Кофеин стимулирует лимфатическую систему, поэтому если человек выпивает достаточное количество чашек кофе в день, то не будет отекать лицо и всё тело», — пояснил он.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.