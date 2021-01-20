В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Севастополе выявили 95 случаев инфицирования COVID-19 за сутки. Выписаны 80 пациентов.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Общее число заболевших достигло 8611, выздоровевших — 7778. В стационарах находятся 300 пациентов с подтверждённым коронавирусом, в отделениях для лечения лёгких форм — 179.

Под наблюдением остаются 669 человек.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 171 случай COVID-19 за последние 24 часа. Выписаны 165 человек, передаёт RIA56 со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов оценил ситуацию с антителами после вакцинации от COVID-19.