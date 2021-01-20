Обе дозы вакцины «Спутник V» получили около 32 тысяч добровольцев
- РИА Новости
«Сегодня более 33 тыс. человек получили первую дозу компонента — это компонент на основе аденовируса 26-го серотипа. И уже почти 32 тыс. получили оба компонента. То есть практически набор в клиническое исследование закончен», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции.
Логунов отметил, что в гражданский оборот поступило более 1,6 млн доз вакцины.
Ранее сообщалось, что исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года.