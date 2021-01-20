Обе дозы вакцины «Спутник V» получили около 32 тысяч добровольцев

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Обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» получили около 32 тыс. добровольцев в рамках клинических испытаний. Об этом заявил заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов.
Обе дозы вакцины «Спутник V» получили около 32 тысяч добровольцев
  • РИА Новости

«Сегодня более 33 тыс. человек получили первую дозу компонента — это компонент на основе аденовируса 26-го серотипа. И уже почти 32 тыс. получили оба компонента. То есть практически набор в клиническое исследование закончен», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции.

Логунов отметил, что в гражданский оборот поступило более 1,6 млн доз вакцины.

Ранее сообщалось, что исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года.

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