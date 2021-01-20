В Подмосковье прививку от COVID-19 сделали более 31 тысячи человек
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал covid.mz.mosreg.ru.
Всего привить от коронавируса в регионе предполагается 3,6 млн жителей. Записаться могут все желающие старше 18 лет.
С 21 января на подмосковных предприятиях начнут работать выездные прививочные бригады.
Также стало известно, что за сутки в Санкт-Петербурге на COVID-19 обследовали 26,7 тыс. человек, передаёт kp.ru со ссылкой на Смольный.
Всего с начала пандемии в городе заболели более 304 тыс. жителей.
Ранее профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов оценил ситуацию с антителами после вакцинации от COVID-19.