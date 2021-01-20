Эксперт рассказал, как наладить режим сна после COVID-19

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Алексей Мелехин, кандидат психологических наук, психоаналитик, сомнолог, клинический психолог высшей категории, доцент, рассказал, как наладить режим сна после COVID-19.
Эксперт рассказал, как наладить режим сна после COVID-19
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«Основное правило здесь такое: мы ложимся в кровать только тогда, когда есть состояние сонливости. Здесь важно не путать с усталостью. Усталость — это телесное ощущение, сонливость — это когда глаза закрываются, голова падает. Только при появлении сонливости мы ложимся спать», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его мнению, если не получается заснуть в течение 20—40 минут, то можно заняться какой-либо монотонной деятельностью, например пройтись по комнате, не включая свет.

Если человек просыпается в два-три часа ночи с учащённым сердцебиением, то нужно спокойно начать дышать, считает Мелехин. Если тревога остаётся, то он снова советует монотонную деятельность. Главное — не брать гаджеты, считает эксперт.

Если не удаётся справиться с проблемой самостоятельно, то следует обратиться к специалисту.

Ранее профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с антителами после вакцинации от COVID-19.

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