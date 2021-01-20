В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Челябинской области за сутки зафиксировали 297 случаев инфицирования COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии заболели 42 067 человек. В больницах остаются 12 584.

Выздоровели за последние 24 часа 378 пациентов, всего — 27 907.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 190 случаев коронавируса. Выписан 191 пациент. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Всего к 20 января в регионе зафиксировали 23 838 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 19 973 человека.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил возможное влияние морозов на заболеваемость COVID-19.

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