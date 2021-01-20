В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU.
С начала пандемии заболели 42 067 человек. В больницах остаются 12 584.
Выздоровели за последние 24 часа 378 пациентов, всего — 27 907.
Также стало известно, что в Удмуртии выявили 190 случаев коронавируса. Выписан 191 пациент. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Всего к 20 января в регионе зафиксировали 23 838 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 19 973 человека.
Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил возможное влияние морозов на заболеваемость COVID-19.