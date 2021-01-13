Вирусолог оценил возможное влияние морозов на заболеваемость COVID-19

Вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил возможное влияние морозов на заболеваемость COVID-19.

В беседе с телеканалом «Звезда» он выразил мнение, что холодная погода вряд ли способна повлиять на скорость распространения коронавируса, поскольку инфицирование чаще всего происходит не на открытом воздухе.

«Заражение в основном происходит в метро, где температура постоянная. В силу этих обстоятельств не повлияют низкие температуры на ускорение распространения вируса. Значительно, по крайней мере», — считает Аграновский.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.