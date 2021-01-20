В Российском медицинском обществе оценили идею ковид-паспортов

Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов оценил идею ковид-паспортов.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что у инициативы есть и плюсы, и минусы.

«Это нужно как самому человеку, так и для учёта и понимания того, сколько у нас вакцинированных вообще. Иметь для себя — хорошо, потому что это открывает определённые возможности», —заявил эксперт.

По его словам, паспорт пригодится прежде всего тем, кто решит поехать за границу.

Согласно опросу портала SuperJob, инициативу по внедрению ковид-паспортов в России поддержали 12% респондентов.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.