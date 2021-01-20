В Российском медицинском обществе оценили идею ковид-паспортов

Короткая ссылка
Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов оценил идею ковид-паспортов.
В Российском медицинском обществе оценили идею ковид-паспортов
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что у инициативы есть и плюсы, и минусы.

«Это нужно как самому человеку, так и для учёта и понимания того, сколько у нас вакцинированных вообще. Иметь для себя — хорошо, потому что это открывает определённые возможности», —заявил эксперт.

По его словам, паспорт пригодится прежде всего тем, кто решит поехать за границу.

Согласно опросу портала SuperJob, инициативу по внедрению ковид-паспортов в России поддержали 12% респондентов.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить