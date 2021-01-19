Врач рассказал, как не получить травму во время гололёда

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Директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, как не получить травму во время гололёда.
Врач рассказал, как не получить травму во время гололёда
  • © Валерий Титиевский
  • РИА Новости

«Желательно передвигаться медленно, смотреть под ноги, не говорить по телефону, чтобы обе руки были свободны. Желательно передвигаться на чуть согнутых в коленных суставах ногах», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, самые типичные травмы — перелом лучевой кости ближе к лучезапястному суставу.

«У пожилых пациентов такие падения приводят к перелому в шейке бедренной кости, что зачастую ведёт к оперативному лечению», — отметил Терновой.

Довольно часты и повреждения голеностопного сустава, перелом лодыжек.

Как считает эксперт, также стоит опасаться мест, где рассыпаны реагенты, поскольку под водой может быть нерастаявший лёд.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Невскими новостями» рассказала, почему становятся метеозависимыми.

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