Врач рассказал, как не получить травму во время гололёда
- © Валерий Титиевский
- РИА Новости
«Желательно передвигаться медленно, смотреть под ноги, не говорить по телефону, чтобы обе руки были свободны. Желательно передвигаться на чуть согнутых в коленных суставах ногах», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, самые типичные травмы — перелом лучевой кости ближе к лучезапястному суставу.
«У пожилых пациентов такие падения приводят к перелому в шейке бедренной кости, что зачастую ведёт к оперативному лечению», — отметил Терновой.
Довольно часты и повреждения голеностопного сустава, перелом лодыжек.
Как считает эксперт, также стоит опасаться мест, где рассыпаны реагенты, поскольку под водой может быть нерастаявший лёд.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Невскими новостями» рассказала, почему становятся метеозависимыми.