Врач рассказал, как не получить травму во время гололёда

Директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, как не получить травму во время гололёда.

«Желательно передвигаться медленно, смотреть под ноги, не говорить по телефону, чтобы обе руки были свободны. Желательно передвигаться на чуть согнутых в коленных суставах ногах», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, самые типичные травмы — перелом лучевой кости ближе к лучезапястному суставу.

«У пожилых пациентов такие падения приводят к перелому в шейке бедренной кости, что зачастую ведёт к оперативному лечению», — отметил Терновой.

Довольно часты и повреждения голеностопного сустава, перелом лодыжек.

Как считает эксперт, также стоит опасаться мест, где рассыпаны реагенты, поскольку под водой может быть нерастаявший лёд.

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