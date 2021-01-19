Эксперт прокомментировал ситуацию с пандемией в Китае

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов прокомментировал ситуацию с пандемией в Китае.

В беседе с НСН он заявил, что прогнозы пока делать сложно.

«Но китайцы умеют справляться лучше всех. Думаю, остальному миру это не угрожает. Это тот же коронавирус, может, мутировавший. Дальше Китая это не должно пойти. Там очень сильные вирусологи», — сказал эксперт.

По его мнению, в целом острый период, который был в 2020 году, заканчивается.

Как отметил Ершов, люди научились соблюдать меры предосторожности, появилась вакцина.

14 января стало известно, что группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.