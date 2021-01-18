В Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
«С начала эпидемии произошёл 41 471 случай заражения COVID-19. Сейчас в стационарах остаются 12 734 южноуральца. Умерли 16 пациентов с коронавирусом, в том числе десять — непосредственно от ковидной пневмонии», — прокомментировали ситуацию в оперштабе.
Выздоровели за сутки 383 человека, с начала пандемии — 27 188 жителей области.
Режим повышенной готовности, введённый с начала пандемии, продлили в регионе до 24 января.
Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.