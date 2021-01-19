Диетолог рассказал, какие продукты помогут побороть сонливость

Врач-диетолог Сергей Божко рассказал, какие продукты помогут побороть сонливость.

«Правильно подбирая продукты питания и напитки, можно обеспечить себе бодрость и хорошее настроение утром. А для этого нужно завтракать едой, которая богата белком. Он улучшает обмен веществ, ускоряет метаболические процессы на 5—10% и даёт необходимую энергию», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, преимущественно такое количество полезных ресурсов содержится в молоке. Поэтому эксперт советует в качестве завтрака белковый омлет, обезжиренный йогурт с творогом, сырники.

Утренний кофе, считает Божко, можно заменить на имбирные напитки, которые тоже обладают бодрящим эффектом.

Ещё одним полезным продуктом эксперт назвал мёд, содержащий глюкозу и фруктозу.

Ранее эксперт по работе со страхом, тревогой и паническими атаками, психолог Мария Мазурина в беседе с Nation News рассказала, как войти в рабочий ритм после праздников.