Диетолог рассказал, какие продукты помогут побороть сонливость

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Врач-диетолог Сергей Божко рассказал, какие продукты помогут побороть сонливость.
Диетолог рассказал, какие продукты помогут побороть сонливость
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«Правильно подбирая продукты питания и напитки, можно обеспечить себе бодрость и хорошее настроение утром. А для этого нужно завтракать едой, которая богата белком. Он улучшает обмен веществ, ускоряет метаболические процессы на 5—10% и даёт необходимую энергию», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, преимущественно такое количество полезных ресурсов содержится в молоке. Поэтому эксперт советует в качестве завтрака белковый омлет, обезжиренный йогурт с творогом, сырники.

Утренний кофе, считает Божко, можно заменить на имбирные напитки, которые тоже обладают бодрящим эффектом.

Ещё одним полезным продуктом эксперт назвал мёд, содержащий глюкозу и фруктозу.

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