В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о планах на 2021 год

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о планах на 2021 год.

«У нас принят план первоочередных мероприятий по снижению показателей смертности. Он включает действия по каждому из направлений — сердечно-сосудистые заболевания, онкология, эндокринная патология и другие», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, нужно серьёзно укреплять первичное звено, в том числе кадрами.

Как отметил Лисовец, на прошлой неделе губернатор Александр Беглов поставил задачу ускорить цифровую трансформацию отрасли здравоохранения.

«Будем активнее внедрять телемедицину, объединять разные базы медицинских данных, запускать новые сервисы. Петербург ждёт от городской медицины системного ответа на новый вызов, мы постараемся его предоставить», — добавил он.

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