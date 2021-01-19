В Минпросвещения не фиксируют вспышек COVID-19 среди школьников

В российских школах не выявлено крупных вспышек коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

«Получил последние данные по эпидемиологической ситуации в школах, и они очень хорошие! Очное обучение школьников продолжается, и новых ярких вспышек эпидемии среди обучающихся не замечено! Это значит, что ситуация держится под контролем, а дети продолжают ходить в школу, как это и должно быть», — приводит РИА Новости его заявление.

Глушко заявил о необходимости носить медицинские маски и перчатки, а также призвал заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что 18 января более 97% российских школьников вернулись к очному обучению.