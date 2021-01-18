Эксперт оценил ситуацию с возвращением детей к очной учёбе

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Директор образовательного центра «Царицыно» Ефим Рачевский оценил ситуацию с возвращением детей к очной учёбе.
Эксперт оценил ситуацию с возвращением детей к очной учёбе
  • РИА Новости

«Мы обозначили адаптивный период в каких-то классах как 10 дней, в каких-то — 14. Полностью убираются учительские амбиции, что учитель всё знает, а ребёнок ничего не знает, мы начинаем выявлять пробелы. Можно пройти, например, все параграфы, но ребёнок может их не освоить, поэтому сейчас мы занимаемся диагностикой не прохождения, а освоения, это разные вещи», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, нужно дать детям привыкнуть к новой жизни.

Как отметил Рачевский, ограничения, введённые в сентябре, сохранятся. Например, ученики должны находиться в закреплённом за ними кабинете.

«Самое главное — они рады тому, что они вернулись, мы рады тому, что они рады, запускаем процесс, посмотрим, что из этого получится», — добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

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