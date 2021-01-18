Минпросвещения рассказало о ситуации с очным обучением школьников

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Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что 18 января более 97% российских школьников вернулись к очному обучению.
Минпросвещения рассказало о ситуации с очным обучением школьников
  • © РИА Новости

«С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся, это более 16,3 млн школьников», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что школы во всех регионах России с 18 января возобновят очные занятия.

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