Минпросвещения рассказало о ситуации с очным обучением школьников

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что 18 января более 97% российских школьников вернулись к очному обучению.

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