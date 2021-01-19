В Совфеде предложили ввести льготы для соцработников за работу в период пандемии

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый предложил ввести льготы для социальных работников за работу во время пандемии.

Своим мнением он поделился в эфире НСН.

По мнению Круглого, в дополнительных льготах, помимо медиков, нуждаются и соцработники, условия труда которых приближены к работе медработников в «красной зоне».

«Если говорить о периоде пандемии, то дополнительные льготы требуются работникам соцучреждений, которые тоже работают вахтовым методом. Например, персонал домов ребёнка. Фактически они тоже работают в условиях, приближенных к «красной зоне». Там, конечно, нет таких тяжёлых больных, но тем не менее они работают с постоянным пребыванием на рабочем месте», — отметил сенатор, добавив, что это могло бы стать поводом для обсуждения в верхней палате парламента.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что у работавших с инфицированными COVID-19 медиков появится возможность выйти на пенсию раньше срока.