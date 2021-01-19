Вирусолог оценил необходимость замены масок на респираторы

Вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил необходимость замены масок на респираторы.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что такие меры вводить уже поздно.

Вместе с тем, считает эксперт, тем, кто долго работает в маске, было бы комфортнее в респираторе.

«Может быть, он действительно лучше предохраняет окружающих от выкашливаемого аэрозоля носителем. Потому что маски и респираторы в основном действуют в этом направлении», — сказал Аграновский.

В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» заявил, что масочный режим в виде одноразовых или многоразовых масок доказал свою эффективность, а передача инфекции нередко происходит не из-за уровня защищённости маски, а из-за того, что люди их просто не носят.

Ранее сообщалось, что власти Германии могут обязать людей носить респираторы FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок.