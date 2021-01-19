Bild: в ФРГ могут обязать людей носить респираторы вместо масок

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Власти Германии могут обязать людей носить респираторы FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок.
Bild: в ФРГ могут обязать людей носить респираторы вместо масок
  • © REUTERS/Kai Pfaffenbach

Об этом сообщает Bild.

Уточняется, что подобного рода требование уже ввели в федеральной земле Бавария.

В Минздраве страны отметили, что в настоящий момент Германия не испытывает нехватку поставок данных респираторов, при этом представитель Минэкономики ФРГ добавила, что в стране возможно производство 750 млн масок класса FFP2/FFP3 в год.

Ранее стало известно, что в Германии более 1 млн человек привиты вакциной Pfizer/BioNTech против коронавируса.

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