Bild: в ФРГ могут обязать людей носить респираторы вместо масок
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Об этом сообщает Bild.
Уточняется, что подобного рода требование уже ввели в федеральной земле Бавария.
В Минздраве страны отметили, что в настоящий момент Германия не испытывает нехватку поставок данных респираторов, при этом представитель Минэкономики ФРГ добавила, что в стране возможно производство 750 млн масок класса FFP2/FFP3 в год.
Ранее стало известно, что в Германии более 1 млн человек привиты вакциной Pfizer/BioNTech против коронавируса.