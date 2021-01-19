Bild: в ФРГ могут обязать людей носить респираторы вместо масок

Власти Германии могут обязать людей носить респираторы FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок.

Об этом сообщает Bild.

Уточняется, что подобного рода требование уже ввели в федеральной земле Бавария.

В Минздраве страны отметили, что в настоящий момент Германия не испытывает нехватку поставок данных респираторов, при этом представитель Минэкономики ФРГ добавила, что в стране возможно производство 750 млн масок класса FFP2/FFP3 в год.

Ранее стало известно, что в Германии более 1 млн человек привиты вакциной Pfizer/BioNTech против коронавируса.