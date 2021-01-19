Мурашко оценил объём свободного коечного фонда для больных COVID-19

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В России свободно 25% коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко оценил объём свободного коечного фонда для больных COVID-19
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Достаточное количество коек на сегодняшний день, я подтверждаю, по всем регионам — 25% коечного фонда сегодня свободно и готово принять (пациентов с коронавирусом. — RT)», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что до 2 млн доз вакцины от COVID-19 поставят в российские регионы до конца января.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в России после коронавируса выздоровели более 3 млн человек.

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