Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой, но в большинстве регионов стабилизируется.

«Ситуация с коронавирусом остаётся непростой, хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется. Необходимо и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов», — заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что смертность от коронавирусной инфекции в России с апреля 2020 года снизилась более чем в три раза.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в России после коронавируса выздоровели более 3 млн человек.