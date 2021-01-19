Мурашко оценил летальность от коронавируса в России

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Летальность от коронавирусной инфекции в России с апреля 2020 года снизилась более чем в три раза. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко оценил летальность от коронавируса в России
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Всё было выстроено по принципу единых подходов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня, более чем в три раза», — заявил он на расширенном заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Ранее Мурашко рассказал, что в общей сложности 188 млрд рублей выплатили медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в России после коронавируса выздоровели более 3 млн человек.

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