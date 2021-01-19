Мурашко рассказал о поставках вакцины в регионы России в январе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 поставят в регионы страны до конца января.

«Сегодня доведён до регионов понедельный план на январь и объёмы на февраль поставки вакцины. До конца января идёт поставка до 2 млн доз вакцины. Всё идёт по штатному графику», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Ранее Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.

Инфекционист-вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.