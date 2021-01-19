Мурашко рассказал о поставках вакцины в регионы России в январе
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«Сегодня доведён до регионов понедельный план на январь и объёмы на февраль поставки вакцины. До конца января идёт поставка до 2 млн доз вакцины. Всё идёт по штатному графику», — цитирует его ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.
Ранее Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.
Инфекционист-вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.