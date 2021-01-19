Физиотерапевт оценила необходимость купания на Крещение

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Физиотерапевт Ольга Гальцкова оценила необходимость купания на Крещение.
Физиотерапевт оценила необходимость купания на Крещение
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Коронавирус ослабил здоровье многих россиян. И погружение в ледяную воду — это большой стресс для организма, который сейчас может стать причиной очень серьёзных последствий», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметила Гальцкова, лучше в течение года соблюдать чистоту, следить за своим здоровьем и совершать правильные поступки, а не раз в год погружаться в прорубь.

Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал, кому можно участвовать в крещенских купаниях.

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