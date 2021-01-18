Эксперт рассказал, кому можно участвовать в крещенских купаниях

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, кому можно участвовать в крещенских купаниях.

«Самое главное — человек не должен идти на это ради какой-то массовости, он должен понимать, что справится с этой миссией, быть уверенным в своём иммунитете и ресурсах организма, а также его текущем состоянии», — заявил он в беседе с Newinform.

Как считает эксперт, если у человека нет уверенности в положительном исходе мероприятия, то лучше не рисковать.

По словам Зайцева, очень важен психологический и моральный настрой.

«Для организма это сильнейшая встряска, и только люди опытные, занимающиеся на регулярной основе обливаниями и «моржеванием» в зимнее время года, могут избежать каких-то проблем со здоровьем», — полагает он.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru рассказал о мерах предосторожности при купании на Крещение.