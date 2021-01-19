Мурашко назвал число борющихся с коронавирусом медиков в России

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Более 600 тыс. медиков работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко назвал число борющихся с коронавирусом медиков в России
  • РИА Новости

«Сегодня работают (с пациентами с COVID-19. — RT) более 600 тыс. привлечённых медицинских работников, более 24 тыс. добровольцев помогают», — заявил он на расширенном заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Мурашко уточнил, что на территории России развёрнуто более 31 тыс. реанимационных коек.

Ранее глава Минздрава рассказал, какое количество доз российских вакцин от коронавируса уже поступило в гражданский оборот.

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