Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от коронавируса в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с лекарствами от коронавируса в стране.
Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от коронавируса в России
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

«По объёму лекарств, находящихся в обороте, ситуация значительно улучшилась, в том числе увеличенное производство в первую очередь покрывает отечественные потребности и по ряду позиций, которые не производятся в России», — цитирует ТАСС Мурашко.

Он подчеркнул, что Министерство промышленности и торговли развозит с 30 декабря лекарственные препараты по регионам, что также «закрывает потребность на сегодняшний день в лекарственных препаратах».

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что все российские регионы обеспечены запасами лекарств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

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