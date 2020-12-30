Мантуров рассказал о запасах лекарств от коронавируса в России

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что все российские регионы обеспечены запасами лекарств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Мантуров рассказал о запасах лекарств от коронавируса в России
  • РИА Новости

По его словам, в госпитальном и амбулаторном сегментах фармацевтического рынка проблемы нехватки препаратов от COVID-19 практически не было.

«Сегодня она уж точно не стоит на повестке. Все регионы обеспечены в этом направлении по перечню лекарств по «ковидной» тематике, причём с запасами на несколько недель», — заявил министр.

Также министр рассказал, что в России до конца 2020 года поступит в гражданский оборот около 1 млн доз вакцины от коронавируса.

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