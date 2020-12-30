Мантуров рассказал об объёме произведённой вакцины «Спутник V»

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в стране до конца 2020 года поступит в гражданский оборот около 1 млн доз вакцины от коронавируса.
Мантуров рассказал об объёме произведённой вакцины «Спутник V»
  • РИА Новости

«С начала производства по сегодняшний день мы произвели даже чуть больше, чем изначально планировали», — рассказал министр.

По его словам, это произошло за счёт нахождения технологий, которые позволяют увеличивать масштабирование на том оборудовании, которое используется российскими компаниями.

«Произведено уже более 2 млн доз — «Спутник V» первого и второго компонента. И до конца года будет введено в гражданский оборот более 1 млн доз», — сказал он.

Мантуров отметил, что это позволяет обеспечить ритмичную поставку в регионы России и начать отгрузки в ближнее зарубежье и Аргентину.

Ранее сообщалось, что первую партию «Спутник V» для вакцинации от COVID-19 доставили в Сербию.

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