Мантуров рассказал об объёме произведённой вакцины «Спутник V»
- РИА Новости
«С начала производства по сегодняшний день мы произвели даже чуть больше, чем изначально планировали», — рассказал министр.
По его словам, это произошло за счёт нахождения технологий, которые позволяют увеличивать масштабирование на том оборудовании, которое используется российскими компаниями.
«Произведено уже более 2 млн доз — «Спутник V» первого и второго компонента. И до конца года будет введено в гражданский оборот более 1 млн доз», — сказал он.
Мантуров отметил, что это позволяет обеспечить ритмичную поставку в регионы России и начать отгрузки в ближнее зарубежье и Аргентину.
Ранее сообщалось, что первую партию «Спутник V» для вакцинации от COVID-19 доставили в Сербию.