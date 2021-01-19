В резервном госпитале в Сокольниках начала работать новая лаборатория

Короткая ссылка
На базе новых корпусов в резервном госпитале в Сокольниках начала работать автоматизированная лаборатория.
В резервном госпитале в Сокольниках начала работать новая лаборатория
  • © М. Мишин/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В нашем резервном госпитале функционирует современная автоматизированная лаборатория, позволяющая выполнять в сутки более 50 тыс. исследований. Время выполнения одной пробы на автоматизированных биохимических, гематологических и коагулологических анализаторах составляет не более 1—3 минут», — рассказала заведующая центром лабораторной диагностики резервного госпиталя в Сокольниках Алина Мелкумян.

В клинико-диагностической лаборатории проводят общий и биохимический анализы крови, выявляют маркеры сердечно-лёгочной недостаточности, проводят исследования на наличие бактериальной инфекции.

С 19 января в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для индивидуальных предпринимателей и их работников, а также самозанятых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить