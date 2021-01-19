В резервном госпитале в Сокольниках начала работать новая лаборатория

На базе новых корпусов в резервном госпитале в Сокольниках начала работать автоматизированная лаборатория.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В нашем резервном госпитале функционирует современная автоматизированная лаборатория, позволяющая выполнять в сутки более 50 тыс. исследований. Время выполнения одной пробы на автоматизированных биохимических, гематологических и коагулологических анализаторах составляет не более 1—3 минут», — рассказала заведующая центром лабораторной диагностики резервного госпиталя в Сокольниках Алина Мелкумян.

В клинико-диагностической лаборатории проводят общий и биохимический анализы крови, выявляют маркеры сердечно-лёгочной недостаточности, проводят исследования на наличие бактериальной инфекции.

С 19 января в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для индивидуальных предпринимателей и их работников, а также самозанятых.