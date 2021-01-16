В Москве открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп

В Москве с 19 января открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для индивидуальных предпринимателей и их работников, а также самозанятых. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счёт новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», — написал он в своём блоге.

Как напомнил мэр, пункты вакцинации в Москве работают без выходных. Записаться на прививку можно, в частности, на портале mos.ru.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что с 13 января вакцину от коронавируса могут получить работники IT-сферы и связи, сферы недвижимости и туризма, учёные и сотрудники частных социальных служб.

При этом для вакцинации от коронавируса в столице больше не нужна справка с работы.

В столице также появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19 во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-опере», фудмолле «Депо» и нескольких торговых центрах.