Для вакцинации от COVID-19 в Москве больше не нужна справка с работы
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- РИА Новости
«Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете», — цитирует её ТАСС.
Ранее Ракова сообщила, что в столице появятся выездные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
14 января стало известно, что власти Москвы заключили соглашение об организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 с 34 столичными частными клиниками.