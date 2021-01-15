Для вакцинации от COVID-19 в Москве больше не нужна справка с работы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что для вакцинации от коронавируса в столице больше не нужна справка с работы.

«Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете», — цитирует её ТАСС.

Ранее Ракова сообщила, что в столице появятся выездные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

14 января стало известно, что власти Москвы заключили соглашение об организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 с 34 столичными частными клиниками.