Более 30 частных клиник Москвы будут проводить вакцинацию от COVID-19
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- АГН «Москва»
«Мы направили предложения в частные клиники, что готовы бесплатно предоставить вакцину для организации дополнительных пунктов вакцинации в учреждениях. Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с правительством Москвы, а с 34 из них мы уже заключили соглашения», — цитирует её РИА Новости.
По словам Раковой, препарат уже получили 15 клиник, среди которых РЖД, «Медси», Европейский медицинский центр, «К+31», «Евромедсервис», «Доктор рядом», «Поликлиника 101».
При этом некоторые из них уже начали вакцинацию населения.
Ракова пояснила, что вакцина остаётся бесплатной для жителей, но оплачиваются услуги клиники по введению инъекции.
Информация о привитых жителях отражается в единой системе.
«Теперь москвичи сами могут выбрать, где получить вакцину, — в городской поликлинике или частной медорганизации. Это удобно, в том числе для тех, кто привык получать медицинские услуги в частных клиниках», — заключила Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса.
С 13 января в Москве открыли запись на вакцинацию от COVID-19 для работников IT-сферы и связи, сферы недвижимости и туризма, учёных и сотрудников частных социальных служб.