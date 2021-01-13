В Москве открыли запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп граждан

В Москве расширили запись на вакцинацию от COVID-19: получить вакцину теперь могут работники IT-сферы и связи, сферы недвижимости и туризма, учёные и сотрудники частных социальных служб.

Об этом информирует сайт «Москва 24».

До этого прививку от COVID-19 могли сделать работники, относящиеся к основной группе риска, в числе которых медики, педагоги, сотрудники городских социальных учреждений.

Отмечается, что в настоящее время вакцинироваться могут работники сфер торговли, культуры, промышленности, энергетики, СМИ, МФЦ и транспорта. С декабря запись на прививку стала доступна сотрудникам органов охраны правопорядка, ЖКХ, работникам общественного питания, спорта.

Кроме того, прививку от коронавируса также могут сделать волонтёры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях, работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, москвичи старшего поколения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличат число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.