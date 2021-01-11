В Москве увеличат число пунктов вакцинации от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличат число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сообщил в своём блоге.

«14 января начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастёт с 70 до 100», — отметил Собянин.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, когда следует вакцинироваться от коронавирусной инфекции тем, кто уже переболел COVID-19.