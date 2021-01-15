В Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице появятся выездные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19
  • © Mos.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах», — сказала она.

По её словам, первые шесть таких пунктов откроются уже на следующей неделе. Они будут работать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-опере», фудмолле «Депо» и нескольких торговых центрах.

Ранее стало известно, что власти Москвы заключили соглашение об организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 с 34 столичными частными клиниками.

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