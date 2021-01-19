Гособвинитель запросил 25 лет колонии Шамсутдинову

Государственный обвинитель во вторник попросил назначить 25 лет лишения свободы рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек.

«Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным. Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы», — приводит ТАСС слова гособвинителя.

25 октября 2019 года солдат-срочник застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Ему грозит пожизненное заключение.

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве.