Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев

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Присяжные заседатели признали солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в воинской части в Забайкальском крае восемь человек, виновным.
Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление старшины присяжных в зале 2-го Восточного окружного военного суда.

«Да, виновен. Единодушно», — сказал он.

При этом присяжные считают, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения.

25 октября 2019 года солдат-срочник застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Ему грозит пожизненное заключение.

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

В конце ноября 2-й Восточный окружной военный суд в Чите с участием присяжных начал рассмотрение дела.

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