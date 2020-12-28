Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление старшины присяжных в зале 2-го Восточного окружного военного суда.
«Да, виновен. Единодушно», — сказал он.
При этом присяжные считают, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения.
25 октября 2019 года солдат-срочник застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Ему грозит пожизненное заключение.
Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.
В конце ноября 2-й Восточный окружной военный суд в Чите с участием присяжных начал рассмотрение дела.