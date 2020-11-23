Суд присяжных в Чите начал основные слушания по делу Шамсутдинова

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Второй восточный окружной военный суд в Чите с участием присяжных начал рассмотрение дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае.

«Заседание по делу Шамсутдинова началось», — сказали РИА Новости в суде.

Ранее сообщалось, что ему продлили арест на три месяца.

25 октября 2019 года солдат-срочник застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Ему грозит пожизненное заключение.

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев. Проведённая судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.

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