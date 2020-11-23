Суд присяжных в Чите начал основные слушания по делу Шамсутдинова
«Заседание по делу Шамсутдинова началось», — сказали РИА Новости в суде.
Ранее сообщалось, что ему продлили арест на три месяца.
25 октября 2019 года солдат-срочник застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Ему грозит пожизненное заключение.
Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев. Проведённая судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.