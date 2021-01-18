Эксперт оценил необходимость носить маску после вакцинации от COVID-19
- Reuters
«Я могу сказать о себе. У меня очень высокий уровень антител в организме, так как я привился. Но я всё равно хожу в маске с пропагандистской целью. Тем самым я хочу показать, что маска — это необходимость», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, есть риск заболеть ещё раз.
Кроме того, привёл пример Зуев, в магазине продавщице всё равно, вакцинировался человек или нет: её могут оштрафовать за обслуживание покупателя без маски.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.