Эксперт оценил необходимость носить маску после вакцинации от COVID-19

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Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института им. Гамалеи Виктор Зуев оценил необходимость носить маски после вакцинации от COVID-19.
Эксперт оценил необходимость носить маску после вакцинации от COVID-19
  • Reuters

«Я могу сказать о себе. У меня очень высокий уровень антител в организме, так как я привился. Но я всё равно хожу в маске с пропагандистской целью. Тем самым я хочу показать, что маска — это необходимость», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, есть риск заболеть ещё раз.

Кроме того, привёл пример Зуев, в магазине продавщице всё равно, вакцинировался человек или нет: её могут оштрафовать за обслуживание покупателя без маски.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.

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